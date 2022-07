Elezioni | Berlusconi legge in Tv credo laico FI | ' noi crediamo nella libertà'

GabriGiammanco : Il centro-destra trova l’accordo per le elezioni ed @EnricoLetta si precipita a denunciare la subalternità di Berlu… - matteorenzi : Ho inviato il mio grazie a chi fino alla fine ha sostenuto Mario Draghi. Conte, Salvini e Berlusconi sono i respons… - elio_vito : È iniziata la campagna elettorale della coalizione di destra-destra: Berlusconi fa le stesse promesse del secolo sc… - aperegina61 : RT @Adnkronos: #Berlusconi: “1000 euro a mamme e nonne, dentista gratis per anziani”. - LocalPage3 : Elezioni 2022, Berlusconi: 'Sarà Forza Italia a indicare il premier' -

... ancora alle prese con il risiko delle possibili alleanze: "Nessun veto su Renzi - dice -e Salvini hanno scelto di essere gregari di Meloni". Partiti verso le: tutto quello che c'...Il leader di Fi, Silvio, intervistato a Zona Bianca, su Rete4, si mostra ottimista in vista delledel prossimo settembre. 'Inizio una campagna elettorale che vorrei fare in prima ...Un po' di discussione politica non fa male a nessuno. E allora...da uomo di sinistra - per trent'anni socialista - e dopo radicale con Pannella e Bonino e poi abbagliato da Renzi e infine uomo libero, ...Silvio Berlusconi rimescola le carte all'interno della coalizione di centrodestra. Il Cav ai microfoni di "Zona bianca" su Rete 4 ha dichiarato: «Sarà Forza Italia ...