Elezioni | Berlusconi | ' farò campagna in prima persona'

(Di giovedì 28 luglio 2022) Roma, 28 lug (Adnkronos) - "Inizio unaelettorale che vorrei fare in, unamolto forte diretta a far capire ai cittadini tutte le cose che adesso sembra che ancora non siano chiare, per portare Forza Italia ad essere la colonna principale del centrodestra". Lo ha detto Silvioa Zona bianca, su Retequattro.