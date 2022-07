Elezioni | Berlusconi | ' Calenda ha cambiato 5 partiti in 5 anni | il suo è finto centrino'

GabriGiammanco : Il centro-destra trova l’accordo per le elezioni ed @EnricoLetta si precipita a denunciare la subalternità di Berlu… - matteorenzi : Ho inviato il mio grazie a chi fino alla fine ha sostenuto Mario Draghi. Conte, Salvini e Berlusconi sono i respons… - elio_vito : È iniziata la campagna elettorale della coalizione di destra-destra: Berlusconi fa le stesse promesse del secolo sc… - Birobiro72 : RT @zona_bianca: 'Le elezioni sono l'essenza della democrazia' A #zonabianca @berlusconi sulle #ElezioniPolitiche2022 - nuova_venezia : Berlusconi: “Forza Italia colonna pensante del centrodestra alle elezioni, saremo noi a indicare il premier. I dimi… -

affronta lo scoglio della crisi di governo: in Parlamento, spiega, "abbiamo avuto la sorpresa che Pier Ferdinando Casini ha presentato un'altra risoluzione, che voleva far andare avanti ...... nelle scorse ore il Centrodestra ha dichiarato di aver trovato la quadra in vista delle prossime, ma è circolata la voce secondo cui per Silvioil nome della Meloni "spaventa" ...Tenga presente che Calenda in 5 anni ha cambiato cinque volte partito e nome del proprio partito; quindi, non c’è nessuna possibilità per la sinistra di superare i voti del centrodestra". Lo ha detto ...Con Forza Italia conto di arrivare al 20%”. Lo ha detto Silvio Berlusconi a Zona bianca, su Retequattro.