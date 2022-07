Elezioni 2022, Salvini: “Ombre russe dietro crisi governo? Fesserie” (Di giovedì 28 luglio 2022) (Adnkronos) – “Fesserie, sono Fesserie. Io ho lavorato e lavoro per la pace, contro una guerra che sta provocando morti e problemi economici per tutti”. Così il leader della Lega Matteo Salvini, ai microfoni di Radio24, risponde a chi gli domanda di un retroscena, oggi su ‘La Stampa’, circa presunti contatti tra il suo consulente Antonio Capuano e funzionari dell’ambasciata russa a fine maggio per avere informazioni riguardo al sostegno al governo Draghi. “La politica internazionale prescinde dai governi”, afferma l’ex ministro dell’Interno. Noi siamo europeisti e atlantisti ma questo “non significa non voler buoni rapporti con Putin. La guerra prima o poi finirà e chi ha sbagliato pagherà”. Quanto all’intesa nel centrodestra raggiunta ieri su premiership e collegi “è passata la linea del buonsenso, in tre ore ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 28 luglio 2022) (Adnkronos) – “, sono. Io ho lavorato e lavoro per la pace, contro una guerra che sta provocando morti e problemi economici per tutti”. Così il leader della Lega Matteo, ai microfoni di Radio24, risponde a chi gli domanda di un retroscena, oggi su ‘La Stampa’, circa presunti contatti tra il suo consulente Antonio Capuano e funzionari dell’ambasciata russa a fine maggio per avere informazioni riguardo al sostegno alDraghi. “La politica internazionale prescinde dai governi”, afferma l’ex ministro dell’Interno. Noi siamo europeisti e atlantisti ma questo “non significa non voler buoni rapporti con Putin. La guerra prima o poi finirà e chi ha sbagliato pagherà”. Quanto all’intesa nel centrodestra raggiunta ieri su premiership e collegi “è passata la linea del buonsenso, in tre ore ...

