Elezioni 2022 | Salvini | “Meloni premier? Decidono gli italiani”

(Adnkronos) – "Contrario a Meloni premier? E perché dovrei? E' giusto lasciare la scelta agli italiani e non alle logiche di partiti, ma non c'è nessuna vittoria scontata". Così Matteo Salvini ai microfoni di Radio24 all'indomani dell'accordo su premiership e collegi nel centrodestra. "Ieri è passata la linea del buonsenso, in tre ore abbiamo raggiunto un accordo su tutto". E passata la linea Meloni? "Non è linea Meloni, né linea Salvini, né Berlusconi, chi prende un voto in più avrà onore e onori, si chiama democrazia. Mentre nel centrosinistra non si è capito ancora nulla, noi siamo già al programma". Esclude un premier esterno ai tre leader di centrodestra in caso di vittoria? "E' il Presidente della Repubblica che affida il mandato,

