Elezioni 2022 | Meloni parla da leader del centrodestra | «La sfida è tra noi e il Pd Sulla guerra nessun dubbio | stiamo con l’Ucraina»

(Di giovedì 28 luglio 2022) «Agli alleati abbiamo ribadito che per avere un governo forte e duraturo è necessaria una alleanza solida. Si vince e si perde insieme». La presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia, hato nel corso della Direzione nazionale del partito, convocata oggi, 28 luglio, dopo il vertice del. Ieri Fdi, Forza Italia e Lega hanno trovato un accordopremiership (sceglierà il candidato chi prenderà un voto in più) espartizione dei collegi uninominali. Nel suo discorso,ha comunque marcato una differenza con gli alleati, cavalcando le parole di Enrico Letta, segretario del Partito Democratico: «Letta ha detto che l’Italia dovrà scegliere tra lui e noi. È vero: noi vogliamo un ritorno del bipolarismo e questo confronto non ci spaventa». Con un ...

ItalyMFA : #Politiche2022???Indette per #25settembre le elezioni politiche per il rinnovo delle Camere ?Se sei iscritto AIRE ri… - fattoquotidiano : Elezioni, Toninelli: "Non c'è più il campo largo? Evviva. Senza il Pd siamo più liberi e forti" - ItaliaViva : Elezioni 2022, @matteorenzi: 'Obiettivo 5%, convinti di poterci arrivare'

28 luglioLa coalizione ha già pagato nelle passateamministrative il prezzo di divisioni tra i partiti e ora, favorita nei sondaggi, non si può premettere di sbagliare nuovamente una campagna che - ... Elezioni 2022: in attesa del programma 'innovativo' della destra — L'Indro Roma, 28 lug. (askanews) - In merito alle parole di Giuseppe Conte a TPI - che alla domanda 'è irrecuperabile la situazione con i dem' ha ...Sondaggi politici ed elezioni politiche 2022: i partiti - Fratelli d’Italia e Partito Democratico sono i partiti con maggiore consenso, in questo momento secondo un sondaggio di Youtrend ...