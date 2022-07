Elezioni 2022, Letta: “Inquietanti legami Salvini-Russia, serve intervento Copasir” (Di giovedì 28 luglio 2022) (Adnkronos) – “Le rivelazioni di oggi sulla stampa circa i legami tra Salvini e la Russia sono Inquietanti. È una campagna elettorale che comincia nel peggiore dei modi perché c’è una chiarissima macchia. Chiediamo conto” . Il segretario del Pd, Enrico Letta, a margine dell’assemblea di Coldiretti va giù durissimo. “Vogliamo sapere se coloro che hanno fatto cadere il governo Draghi lo hanno fatto su mandato di una potenza straniera che oggi aggredisce e con cui non possiamo avere buoni rapporti. Salvini non è riuscito nemmeno a smentire – attacca Letta – ha fatto una dichiarazione che non solo non è una smentita ma anzi conferma tutti i legami oscuri con Putin e la Russia. Noi chiediamo formalmente chiarezza al governo e porteremo la ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 28 luglio 2022) (Adnkronos) – “Le rivelazioni di oggi sulla stampa circa itrae lasono. È una campagna elettorale che comincia nel peggiore dei modi perché c’è una chiarissima macchia. Chiediamo conto” . Il segretario del Pd, Enrico, a margine dell’assemblea di Coldiretti va giù durissimo. “Vogliamo sapere se coloro che hanno fatto cadere il governo Draghi lo hanno fatto su mandato di una potenza straniera che oggi aggredisce e con cui non possiamo avere buoni rapporti.non è riuscito nemmeno a smentire – attacca– ha fatto una dichiarazione che non solo non è una smentita ma anzi conferma tutti ioscuri con Putin e la. Noi chiediamo formalmente chiarezza al governo e porteremo la ...

