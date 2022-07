Elezioni 2022, Di Maio: “Salvini spieghi suoi rapporti con Russia” (Di giovedì 28 luglio 2022) (Adnkronos) – “Chiediamo spiegazioni a Salvini. Deve spiegare che genere di rapporti ha con la Russia”, dice il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, arrivando all’assemblea di Coldiretti. Quelle che “leggiamo stamattina sulla stampa” sono “questioni molto preoccupanti”, ha rimarcato il titolare della Farnesina. “Questo tentativo da parte russa di far ritirare i ministri della Lega dal governo Draghi fa il paio con l’endorsement dell’ambasciatore russo Razov alla bozza di risoluzione del partito di Conte sulla questione Ucraina”, ha aggiunto Di Maio. Tutto il centrodestra ci spieghi qual è la loro linea di politica estera, perché a me sembra che la linea della destra italiana sia molto schiacciata sulla linea di Salvini, che è pro Russia al punto che ... Leggi su italiasera (Di giovedì 28 luglio 2022) (Adnkronos) – “Chiediamo spiegazioni a. Deve spiegare che genere diha con la”, dice il ministro degli Esteri Luigi Di, arrivando all’assemblea di Coldiretti. Quelle che “leggiamo stamattina sulla stampa” sono “questioni molto preoccupanti”, ha rimarcato il titolare della Farnesina. “Questo tentativo da parte russa di far ritirare i ministri della Lega dal governo Draghi fa il paio con l’endorsement dell’ambasciatore russo Razov alla bozza di risoluzione del partito di Conte sulla questione Ucraina”, ha aggiunto Di. Tutto il centrodestra ciqual è la loro linea di politica estera, perché a me sembra che la linea della destra italiana sia molto schiacciata sulla linea di, che è proal punto che ...

