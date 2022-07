Elezioni 2022, dagli aumenti di stipendio alla soluzione per i precari, cosa accadrà per la scuola? A tu per tu con Carmela Bucalo (Fratelli d’Italia) LIVE Venerdì 29 luglio alle 14:30 (Di giovedì 28 luglio 2022) Con la caduta del Governo si aprono nuovi scenari politici che sicuramente avranno ripercussioni anche per la scuola. Proveremo ad analizzare la situazione con le forze politiche in campo che si “batteranno”a colpi di campagna elettorale in vista delle Elezioni del 25 settembre. Proseguendo con il nostro ciclo di interviste “A tu per tu” con L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 28 luglio 2022) Con la caduta del Governo si aprono nuovi scenari politici che sicuramente avranno ripercussioni anche per la. Proveremo ad analizzare la situazione con le forze politiche in campo che si “batteranno”a colpi di campagna elettorale in vista delledel 25 settembre. Proseguendo con il nostro ciclo di interviste “A tu per tu” con L'articolo .

ItalyMFA : #Politiche2022???Indette per #25settembre le elezioni politiche per il rinnovo delle Camere ?Se sei iscritto AIRE ri… - fattoquotidiano : Elezioni, Toninelli: “Non c’è più il campo largo? Evviva. Senza il Pd siamo più liberi e forti” - ItaliaViva : Elezioni 2022, @matteorenzi: 'Obiettivo 5%, convinti di poterci arrivare' - GiovanniSalici : RT @mittdolcino: Votare a settembre, PRIMA DEL CRACK. Perché dopo, a marzo 2023, per quello che succederà, sarebbe comunque impossibile far… - ItalyinMyanmar : RT @ItalyMFA: #Politiche2022???Indette per #25settembre le elezioni politiche per il rinnovo delle Camere ?Se sei iscritto AIRE riceverai al… -