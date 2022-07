Elezioni 2022, Berlusconi: “Sarà Forza Italia a indicare il premier” (Di giovedì 28 luglio 2022) (Adnkronos) – “Sarà Forza Italia ad indicare il premier perché io scendo in campo anche stavolta in una campagna elettorale come ho fatto diverse volte, perché sento dentro forte il dovere di farlo e quindi faremo una campagna elettorale in cui cercheremo di far pervenire agli Italiani tutte le motivazioni che avrebbero nell’indicare noi con il loro voto” alle Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Lo ha detto Silvio Berlusconi a Zona bianca, su Retequattro. “Inizio una campagna elettorale che vorrei fare in prima persona – ha rimarcato – una campagna molto forte diretta a far capire ai cittadini tutte le cose che adesso sembra che ancora non siano chiare, per portare Forza ... Leggi su italiasera (Di giovedì 28 luglio 2022) (Adnkronos) – “adilperché io scendo in campo anche stavolta in una campagna elettorale come ho fatto diverse volte, perché sento dentro forte il dovere di farlo e quindi faremo una campagna elettorale in cui cercheremo di far pervenire aglini tutte le motivazioni che avrebbero nell’noi con il loro voto” allepolitiche del 25 settembre. Lo ha detto Silvioa Zona bianca, su Retequattro. “Inizio una campagna elettorale che vorrei fare in prima persona – ha rimarcato – una campagna molto forte diretta a far capire ai cittadini tutte le cose che adesso sembra che ancora non siano chiare, per portare...

