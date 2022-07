Elezioni 2022, Berlusconi: “Mille euro al mese a nonne e mamme” (Di giovedì 28 luglio 2022) (Adnkronos) – “Mille euro al al mese per tredici mensilità a tutte le nostre nonne e a tutte le nostre mamme”. E’ uno dei punti che Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, intende realizzare se il centrodestra dovesse governare dopo le Elezioni politiche 2022 in programma il 25 settembre. “Per quanto riguarda gli anziani, i miei colleghi anziani, vogliamo dare serenità e dignità a quelle persone che non hanno potuto pagare i contributi ma che sono le persone che hanno lavorato di più”, dice a Zona Bianca. “Hanno lavorato senza sosta in casa, il pomeriggio, la sera, qualche volta la notte, il sabato, la domenica, durante le ferie, le nostre nonne e le nostre mamme, quindi noi garantiremo e abbiamo già fatto i conti ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 28 luglio 2022) (Adnkronos) – “al alper tredici mensilità a tutte le nostree a tutte le nostre”. E’ uno dei punti che Silvio, leader di Forza Italia, intende realizzare se il centrodestra dovesse governare dopo lepolitichein programma il 25 settembre. “Per quanto riguarda gli anziani, i miei colleghi anziani, vogliamo dare serenità e dignità a quelle persone che non hanno potuto pagare i contributi ma che sono le persone che hanno lavorato di più”, dice a Zona Bianca. “Hanno lavorato senza sosta in casa, il pomeriggio, la sera, qualche volta la notte, il sabato, la domenica, durante le ferie, le nostree le nostre, quindi noi garantiremo e abbiamo già fatto i conti ...

