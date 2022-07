Ecco perché lo tsunami finanziario alla fine non si è verificato (Di giovedì 28 luglio 2022) «È pregiudiziale e scontato pensare che ci saranno forti scossoni finanziari. Se l’Italia mostrerà di essere in grado di formare un Governo credibile dovrà sì gestire delle problematiche economiche, ma si tratta di problematiche che sono comuni a tutti i paesi dell’Unione europea». La pensa così Gianclaudio Torlizzi, economista fondatore della società di consulenza finanziaria T-Commodity che a Panorama.it spiega perché il tanto paventato tsunami finanziario alla fine non si è verificato, o per lo meno: non ancora. «Al momento – spiega Torlizzi - i mercati non intravedono un rischio Italia perché non sono bastate le dimissioni di una figura intaccabile come Mario Draghi a far sì che gli investitori cambiassero la view che avevano e hanno nei confronti del sistema ... Leggi su panorama (Di giovedì 28 luglio 2022) «È pregiudiziale e scontato pensare che ci saranno forti scossoni finanziari. Se l’Italia mostrerà di essere in grado di formare un Governo credibile dovrà sì gestire delle problematiche economiche, ma si tratta di problematiche che sono comuni a tutti i paesi dell’Unione europea». La pensa così Gianclaudio Torlizzi, economista fondatore della società di consulenza finanziaria T-Commodity che a Panorama.it spiegail tanto paventatonon si è, o per lo meno: non ancora. «Al momento – spiega Torlizzi - i mercati non intravedono un rischio Italianon sono bastate le dimissioni di una figura intaccabile come Mario Draghi a far sì che gli investitori cambiassero la view che avevano e hanno nei confronti del sistema ...

ladyonorato : Come annunciato ieri sera, ecco pubblicati sul mio blog i dati ufficiali dell’EMA sulle reazioni avverse alle terap… - WeAreTennisITA : Giulio Zeppieri vince le sue prime partite nel circuito maggiore a Umag, e si riprende quel futuro di alto livello… - sebmes : Draghi ha rivelato che lo Stato deve riscuotere 1100 miliardi di crediti fiscali. Ora Salvini promette di “rottama… - ilcano22 : Ecco perché il direttore va in pensione @magnumpio @LogikSEO - FabioEra3 : RT @giuslit: Toh! Quante volte vi avevo scritto che il #PNRR ci farà costruire (forse) ospedali e scuole di cui poi non avremo i soldi per… -