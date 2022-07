"Ecco che fine faranno". Tajani sgancia la bomba sui traditori (Di giovedì 28 luglio 2022) Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, dice la sua sui traditori azzurri: Gelmini, Carfagna e Brunetta. Secondo Tajani, in politica chi cambia casacca passando da una parte all'altra è destinato a scomparire. Nell'intervista rilasciata ad Alexander Jakhnagiev dell'Agenzia Vista, Tajani ha parlato anche degli accordi elettorali del centrodestra. "Chi è andato via da Forza Italia tradisce gli elettori - ha detto Tajani - La storia dei partiti politici in Italia ci insegna che tutti coloro che abbandonano il partito che ha permesso loro di diventare parlamentari sono scomparsi dal palcoscenico politico. Credo che questo sia il destino di chi cambia bandiera e va da altre parti". Quanto al centrodestra, ha spiegato che "chi prende più voti alle elezioni esprime il ... Leggi su iltempo (Di giovedì 28 luglio 2022) Antonio, coordinatore nazionale di Forza Italia, dice la sua suiazzurri: Gelmini, Carfagna e Brunetta. Secondo, in politica chi cambia casacca passando da una parte all'altra è destinato a scomparire. Nell'intervista rilasciata ad Alexander Jakhnagiev dell'Agenzia Vista,ha parlato anche degli accordi elettorali del centrodestra. "Chi è andato via da Forza Italia tradisce gli elettori - ha detto- La storia dei partiti politici in Italia ci insegna che tutti coloro che abbandonano il partito che ha permesso loro di diventare parlamentari sono scomparsi dal palcoscenico politico. Credo che questo sia il destino di chi cambia bandiera e va da altre parti". Quanto al centrodestra, ha spiegato che "chi prende più voti alle elezioni esprime il ...

