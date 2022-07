È stato approvato il nuovo regolamento del Senato. Alla Camera riforma lontana (Di giovedì 28 luglio 2022) AGI - Via libera Alla riforma del regolamento del Senato con 210 voti favorevoli, 11 contrari e 2 astenuti. Il testo proposto dAlla giunta per il regolamento è stato emendato in alcune sue parti ed entrerà in vigore a partire dAlla prossima legislatura, la diciannovesima. Una riforma resa necessaria dAlla legge che ha disposto la riduzione del numero dei parlamentari. Rimane incompiuta, salvo sorprese, la riforma del regolamento della Camera dove le modifiche sarebbero dovute essere approvate a giorni. Lo scioglimento anticipato delle Camere ha fermato i lavori: ci sono vincoli di carattere normativo che rendono difficile che il testo di riforma che ... Leggi su agi (Di giovedì 28 luglio 2022) AGI - Via liberadeldelcon 210 voti favorevoli, 11 contrari e 2 astenuti. Il testo proposto dgiunta per ilemendato in alcune sue parti ed entrerà in vigore a partire dprossima legislatura, la diciannovesima. Unaresa necessaria dlegge che ha disposto la riduzione del numero dei parlamentari. Rimane incompiuta, salvo sorprese, ladeldelladove le modifiche sarebbero dovute essere approvate a giorni. Lo scioglimento anticipato delle Camere ha fermato i lavori: ci sono vincoli di carattere normativo che rendono difficile che il testo diche ...

Agenzia_Ansa : Il piano d'emergenza dell'Unione Europea sul gas è stato approvato in Consiglio Affari Energia questa mattina con l… - fisco24_info : È stato approvato il nuovo regolamento del Senato. Alla Camera riforma lontana: AGI - Via libera alla riforma del r… - Lavitab24519855 : RT @MassimoUngaro: Oggi è stato finalmente approvato alla Camera un mio emendamento al dl semplificazioni che estende l'assegno unico per i… - Marotta14Mauro : RT @anitablanco3: @gloquenzi @Mov5Stelle Il decreto Aiuti che conteneva l'inceneritore è stato approvato. Considerando che servono dai 5\7… - Marotta14Mauro : RT @MassimoTedio: @gloquenzi @Mov5Stelle Allora, sia chiaro: il @Mov5Stelle non era necessario per far approvare il dl Aiuti, che infatti è… -