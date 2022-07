Dybala alla Roma | Lotito | “Io non vendo sogni ma solide realtà”

(Di giovedì 28 luglio 2022) (Adnkronos) – “? Non ho visto la presentazione e non mi ha fatto nessun effetto, io nonma”. Lo ha detto il presidente della Lazio, Claudio, uscendo dsede della Figc dopo il consiglio federale e rispondendo con il celeberrimo claim di una pubblicità alle domande sull’ultimo colpo di mercato dei cugini giallorossi. “Noi non facciamo, ahimé, la collezione di figurine Panini, non ci interessa”, ha aggiunto, commentando l’arrivo dell’argentino. “Noi non valutiamo l’estetica, a noi interessa il risultato.porta i risultati, la Lazio dopo la Juve è la società che ha vinto più di tutti -ha ...

AliprandiJacopo : ?? Oltre diecimila tifosi in un martedì sera, con 35 gradi. Le immagini del drone rendono giustizia alla marea gia… - romeoagresti : #Dybala sull'addio alla #Juve: 'Credo che il direttore Arrivabene sia stato molto chiaro nelle sue dichiarazioni: a… - GoalItalia : Dybala torna sull'addio alla Juventus: 'Mi hanno detto che non avrei fatto parte del progetto, non è stato un probl… - filippoASR1927 : RT @lollocascini: Nel mondo di #Paulo prima che diventasse #Dybala . Il racconto di Francisco Buteler, che lo ha allenato nelle giovanili d… - AndreaPecchia1 : Il Roberto Carlino dei poveri #Lotito #Dybala ' -

Se andràJuventus potrà fare cose importanti, se rimarràRoma conpotrebbe formare una coppia importante e, con Mourinho in panchina, potrebbe magari anche puntare lo scudetto.fine non siamo riusciti a trovare un accordo, quindi ho preso la decisione di andare via. E' stato un bene per me e per la Roma perché ora hanno preso, sono molto contento per loro'. ...«La presentazione di Dybala non l'ho vista e non mi ha fatto effetto, io sono abituato a misurarmi con i fatti. Non vendo sogni ma solide realtà. Noi non facciamo, ahimè, ...(Adnkronos) – “Dybala alla Roma Non ho visto la presentazione e non mi ha fatto nessun effetto, io non vendo sogni ma solide realtà”. Lo ha detto il presidente della Lazio, Claudio Lotito, uscendo da ...