Dua Lipa, cosa fa per mantenere il suo fisico pazzesco? | Che corpo (Di giovedì 28 luglio 2022) Sapete che cosa fa Dua Lipa per mantenere il suo fisico alla perfezione? Lo ha svelato lei stessa sui social, guardate di che cosa si tratta. La celebre pop star di fama internazionale ha lasciato tuti a bocca aperta con delle immagini a dir poco pazzesche. Avete visto come si è mostrata questa volta? Il L'articolo Dua Lipa, cosa fa per mantenere il suo fisico pazzesco? Che corpo chemusica.it. Leggi su chemusica (Di giovedì 28 luglio 2022) Sapete chefa Duaperil suoalla perfezione? Lo ha svelato lei stessa sui social, guardate di chesi tratta. La celebre pop star di fama internazionale ha lasciato tuti a bocca aperta con delle immagini a dir poco pazzesche. Avete visto come si è mostrata questa volta? Il L'articolo Duafa peril suo? Chechemusica.it.

luciaespa8 : @4lezia Lei e dua lipa mi mandano in tilt - charleslover16 : @givemelove_24 no assolutamente non sei pazza! menomale che ho letto questi tuoi tweet perché mi faccio la stessa d… - Wtfaho : @antibiotico34 Splendida ma solo a me ricordi tanto Dua Lipa ?!?! - marcorussanoo : Dua Lipa cantando good in bed right in front of me… non mi recupererò mai più ??????? - S0NOUNADICKHEAD : ho sognato che dua lipa telefonava il mi babbo -