Droga nei barattoli della frutta: sequestrati 700 chili di cocaina destinati all'Europa (Di giovedì 28 luglio 2022) La polizia antiDroga peruviana ha sequestrato oltre 700 chili di cocaina che dovevano essere spediti nei Paesi Bassi via mare, nascosti in alcuni cilindri contenenti polpa di frutto della passione.

