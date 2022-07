Draghi nel mirino russo. La campagna italiana di Mosca (Di giovedì 28 luglio 2022) Ombre russe sulla campagna elettorale. Un’indiscrezione rivelata da La Stampa riaccende la polemica sulla Lega di Matteo Salvini e i suoi rapporti con il Cremlino. Tra il 28 e il 29 maggio, svela in un articolo Jacopo Iacoboni, Oleg Kostyukov, primo segretario dell’ambasciata russa a Roma, avrebbe chiesto ad Antonio Capuano, consulente per la politica estera del segretario leghista, se la Lega fosse intenzionata a “ritirare i suoi ministri” dal governo Draghi, di fatto segnandone la fine. A riferire della conversazione, si legge su La Stampa, un documento dell’intelligence italiana. Anche se l’Autorità delegata all’intelligence Franco Gabrielli si smarca con una nota: le notizie che attribuisce l’indiscrezione agli 007 italiani, riferisce, “sono prive di ogni fondamento come già riferito al Copasir, in occasione di analoghi articoli, ... Leggi su formiche (Di giovedì 28 luglio 2022) Ombre russe sullaelettorale. Un’indiscrezione rivelata da La Stampa riaccende la polemica sulla Lega di Matteo Salvini e i suoi rapporti con il Cremlino. Tra il 28 e il 29 maggio, svela in un articolo Jacopo Iacoboni, Oleg Kostyukov, primo segretario dell’ambasciata russa a Roma, avrebbe chiesto ad Antonio Capuano, consulente per la politica estera del segretario leghista, se la Lega fosse intenzionata a “ritirare i suoi ministri” dal governo, di fatto segnandone la fine. A riferire della conversazione, si legge su La Stampa, un documento dell’intelligence. Anche se l’Autorità delegata all’intelligence Franco Gabrielli si smarca con una nota: le notizie che attribuisce l’indiscrezione agli 007 italiani, riferisce, “sono prive di ogni fondamento come già riferito al Copasir, in occasione di analoghi articoli, ...

ricpuglisi : Lo sapevate che Roberto Garofoli, sottosegretario alla presidenza nel governo Draghi, è membro del comitato di reda… - AlexBazzaro : Alla luce dei fatti i Ministri della Lega erano i soli del centrodestra nel Governo Draghi. Quindi su ogni provved… - NicolaMorra63 : Dopo la pandemia nel mondo, la guerra in Ucraina, le cavallette in Sardegna, la siccità in Europa ed in tutto il pa… - rewing81 : #hastatoPutin il grande merito di aver fatto cadere #draghi? Un motivo in più per fare pace con chi ci vuole bene.… - ilbomba_ : RT @madforfree: Il New York Times stronca Draghi: “Le sue dimissioni sono il trionfo della democrazia. In cosa consiste la sua credibilità?… -