Dove volano le temperature ad agosto. Meteo, Mario Giuliacci: rischi estremi (Di giovedì 28 luglio 2022) Luglio ha registrato temperature record ma agosto come sarà? Ci aspettano nuove roventi ondate di calore scatenate dall'Anticiclone Nordafricano o avremo temperature estive ma sopportabili? Ecco che cosa ci aspetta secondo le ultimi previsioni a lungo termine di Mario Giuliacci. "Cercare di capire in largo anticipo le caratteristiche Meteo di un intero mese certo non è semplice, ma ci sono occasioni in cui gli indici climatici danno informazioni molto utili", scrive Giuliacci sul suo sito Meteorologico. "Cosa dobbiamo attenderci dall'agosto 2022? Molto probabilmente il bollente Anticiclone Nord-Africano occuperà di nuovo per lunghi periodi l'Italia, scatenando altre intense e durature ondate di caldo africano. Le fasi ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022) Luglio ha registratorecord macome sarà? Ci aspettano nuove roventi ondate di calore scatenate dall'Anticiclone Nordafricano o avremoestive ma sopportabili? Ecco che cosa ci aspetta secondo le ultimi previsioni a lungo termine di. "Cercare di capire in largo anticipo le caratteristichedi un intero mese certo non è semplice, ma ci sono occasioni in cui gli indici climatici danno informazioni molto utili", scrivesul suo sitorologico. "Cosa dobbiamo attenderci dall'2022? Molto probabilmente il bollente Anticiclone Nord-Africano occuperà di nuovo per lunghi periodi l'Italia, scatenando altre intense e durature ondate di caldo africano. Le fasi ...

