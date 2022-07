Dove si potrà vedere la Serie C? C’è l’annuncio ufficiale (Di giovedì 28 luglio 2022) La Rai ha concluso l’operazione per acquisire i diritti televisivi della Serie C per il triennio 2022-2025. Alcuni match della terza Serie italiana saranno, dunque, trasmessi in chiaro per le prossime tre stagioni. Lo ha annunciato la stessa Lega Pro in una nota ufficiale, sottolineando che l’offerta «è di importo corrispondente a corrispettivi minimi indicati per la licenza del Pacchetto (da intendersi come l’importo netto che la Lega Pro avrà diritto di incassare)». Foto: Getty Images, Lega Pro, RaiIn particolare, la Rai si è assicurata il Pacchetto 1 “Nazionale Free”. Questo comprende una gara in diretta per giornata in posticipo serale del lunedì sera orario indicativo 20:30. La tv nazionale non potrà trasmettere più di 4 gare di regular season di ciascun club. Tra le sfide sono incluse anche quelle dei ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 28 luglio 2022) La Rai ha concluso l’operazione per acquisire i diritti televisivi dellaC per il triennio 2022-2025. Alcuni match della terzaitaliana saranno, dunque, trasmessi in chiaro per le prossime tre stagioni. Lo ha annunciato la stessa Lega Pro in una nota, sottolineando che l’offerta «è di importo corrispondente a corrispettivi minimi indicati per la licenza del Pacchetto (da intendersi come l’importo netto che la Lega Pro avrà diritto di incassare)». Foto: Getty Images, Lega Pro, RaiIn particolare, la Rai si è assicurata il Pacchetto 1 “Nazionale Free”. Questo comprende una gara in diretta per giornata in posticipo serale del lunedì sera orario indicativo 20:30. La tv nazionale nontrasmettere più di 4 gare di regular season di ciascun club. Tra le sfide sono incluse anche quelle dei ...

WeAreTennisITA : Battendo Carlos Alcaraz in finale ad Amburgo, Lorenzo Musetti ha fatto un ulteriore salto di qualità. E ha mostrato… - rubio_chef : La @OfficialASRoma potrà far guadagnare milioni ai @friedkingroup, prendere dopo @PauDybala_JR pure @Cristiano e vi… - Il_Billa : RT @SouriTrip: #NewZealandteam intanto si dirige in modo autonomo verso le Waitomo Caves, dove potrà ammirare fenomeni di bioluminescenza (… - Floritmassimil1 : RT @effe_a_: Dal 27 luglio iscrivendo il vostro numero e la vostra mail al RPO nessun call center potrà più rompervi le scatole (pena multe… - DeeJaY_Ask : Visto che sono ancora in hype per #Bleach Ma la 17esima stagione, dove la si potrà vedere? Premetto di aver seg… -