Dopo tre anni Salvini annuncia sui social il ritorno di Pontida

"Finalmente, Dopo tre anni, bentornata Pontida!". Con poche parole, il leader leghista Matteo Salvini annuncia sui social il ritorno del tradizionale raduno di Pontida, in programma a partire dalle 10 di domenica 18 settembre. Una giornata non facile per Salvini, Dopo il caso delle 'ombre russe' sulla crisi del governo Draghi per i rapporti Lega-Mosca. La Stampa ha pubblicato stralci di documenti attribuiti all'intelligence relativi a contatti a fine maggio tra un importante funzionario dell'ambasciata russa a Roma e il consigliere della Lega per i rapporti internazionali Capuano sul ritiro dei ministri del Carroccio dall'esecutivo. Il sottosegretario Franco Gabrielli ha smentito che i documenti fosserto attribuibili ...

