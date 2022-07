Donna uccisa a Catania | figlio dal gip per convalida fermo

segrate : RT @Svagaia: Ai tempi di Romolo, i romani avevano il diritto di baciare sulla bocca le proprie parenti donne fino alle seconde cugine. La c… - massimo_san : RT @Svagaia: Ai tempi di Romolo, i romani avevano il diritto di baciare sulla bocca le proprie parenti donne fino alle seconde cugine. La c… - CosenzaChannel : Catania, donna di 32 anni uccisa: fermato il figlio minorenne - fefebaraonda : RT @Svagaia: Ai tempi di Romolo, i romani avevano il diritto di baciare sulla bocca le proprie parenti donne fino alle seconde cugine. La c… - GiuliaFiorent13 : RT @Svagaia: Ai tempi di Romolo, i romani avevano il diritto di baciare sulla bocca le proprie parenti donne fino alle seconde cugine. La c… -

Per domani però è fissato il conferimento dell'incarico ai medici legali che dovranno effettuare l'autopsia sul corpo dellacolpita da 4 coltellate. L'arma del delitto non è stata trovata. ...Dopo la morte della, lo scorso gennaio a causa del Covid , l'uomo, ormai in libertà, ottiene ... Travolta eda un'auto a 30 anni mentre fa jogging, il conducente accecato dal sole. Il ...I carabinieri stanno cercando tracce biologiche per risalire all’identità del killer di Carmela Fabozzi, uccisa a 73 anni in casa sua ...E' stato interrogato dal gip, nel corso dell'udienze di convalida del fermo, il 15enne fermato due giorni fa con l'accusa di avere ucciso la madre, Valentina Giunta, 32 anni, catanese, accoltellata su ...