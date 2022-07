Donald Trump, Cristin Milioti: "Si è imbucato sul set di The Wolf of Wall Street" (Di giovedì 28 luglio 2022) L'attrice Cristin Milioti ha raccontato che Donald Trump si è imbucato sul set del film The Wolf of Wall Street. Donald Trump aveva visitato a sorpresa il set di The Wolf of Wall Street e Cristin Milioti ha svelato il comportamento avuto dall'ex presidente degli Stati Uniti. L'attrice, in un'intervista di The Independent, ha raccontato l'aneddoto riguardante il miliardario senza esitare a criticarlo. Cristin Milioti, ricordando l'esperienza vissuta sul set del film di Martin Scorsese ha raccontato che una delle scene principali è stata girata all'esterno della Trump Tower. L'attrice, ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 28 luglio 2022) L'attriceha raccontato chesi èsul set del film Theofaveva visitato a sorpresa il set di Theofha svelato il comportamento avuto dall'ex presidente degli Stati Uniti. L'attrice, in un'intervista di The Independent, ha raccontato l'aneddoto riguardante il miliardario senza esitare a criticarlo., ricordando l'esperienza vissuta sul set del film di Martin Scorsese ha raccontato che una delle scene principali è stata girata all'esterno dellaTower. L'attrice, ...

fattoquotidiano : SCOTT WALKER “Trump punito per i tweet. Ma chi ha scelto Biden ora rivoterebbe Donald” [L'INTERVISTA - di Antonella… - ilpost : Steve Bannon, ex stratega di Donald Trump, è stato condannato per oltraggio al Congresso - Marco16331824 : RT @DmitryEvic: SE NON PUOI BATTERLO ALLE ELEZIONI, INCRIMINALO! – DONALD TRUMP È SOTTO INDAGINE PER I FATTI DI CAPITOL HILL..tipicamente I… - CardelliAc : RT @a_libutti: Sono scattate le indagini su Donald #Trump in merito all’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021. Molti temono l’impunità… - jopratix : RT @DmitryEvic: SE NON PUOI BATTERLO ALLE ELEZIONI, INCRIMINALO! – DONALD TRUMP È SOTTO INDAGINE PER I FATTI DI CAPITOL HILL..tipicamente I… -