Dolcenera | fuori dal 29 luglio il nuovo singolo | “Calliope Pace alla luce del sole”

(Di giovedì 28 luglio 2022) Esce venerdì 29in radio e su tutte le piattaforme digitali, “del)” (K6DN Records/Universal Music), la nuova canzone di, secondodel suoprogetto discografico previsto per l’autunno., disponibile dal 29ildelCOVER – Credits: MNcomm, Salvatore Maggio“del)”, ilbrano di, ...

ba_gi_gi : @settecoppeotto Fuori tempo ma DOVEVO dire la mia: Pescatore (bertoli) La cura (battiato) Margherita (cocciante) Il… -

All Music Italia

... tra cui Skin,e Bianca Atzei. Ha, inoltre, fondato i Class e la Maurizio Solieri Gang e pubblicato diversi album solisti (Volume 1, Non si muore mai, Dentro edal rock'n'roll). È in ...Ogni volta che Manuela Trane , ovvero, pubblica un singolo arriva prima un soffio di ... tra Siamo tutti lae Spacecraft non vedo differenze, c'era la smania di condividere e ... Dolcenera, prossima a festeggiare vent’anni di carriera, torna con “Calliope (Pace alla luce del sole)”