(Di giovedì 28 luglio 2022) Sarebbe da ridere se non ci fosse di mezzo la guerra. Anche i ministri dellasmentiscono con un nota ladel. Le presunte pressioni del Cremlino sul Carroccio per defenestrare Mario Draghi. “sudi? Si, su… Qualcuno ha preso un colpo di sole molto serio. Sarebbe da ridere se non ci fosse una guerra di mezzo e migliaia di morti”. Così i ministri leghisti Giancarlo Giorgetti, Erika Stefani e Massimo Garavaglia. Che non solo rispediscono al mittente le ricostruzioni pubblicate oggil’articolo de La Stampa. Ma diffidano “chiunque a ripetere a qualsiasi titolo questa idiozia”. Sulla quale il Pd di Letta, in difficoltà sulle alchimie delle alleanze, vorrebbe costruire la sua fortuna ...

SecolodItalia1 : “Dimissioni su richiesta di Putin? Sì su Marte”. La Lega al contrattacco dopo la fake news del giorno… - paolocosso : I ministri della Lega sulle presunte pressioni russe: «Dimissioni su richiesta di Putin? Sì, su Marte» #openonline… - Ernesto29296958 : RT @lucianoghelfi: Dichiarazione ministri #Giorgetti, #Stefani e #Garavaglia: 'Dimissioni su richiesta di #Putin? Si, su Marte. Qualcuno ha… - Luca_tern : RT @lucianoghelfi: Dichiarazione ministri #Giorgetti, #Stefani e #Garavaglia: 'Dimissioni su richiesta di #Putin? Si, su Marte. Qualcuno ha… - MarcoDreosto : RT @lucianoghelfi: Dichiarazione ministri #Giorgetti, #Stefani e #Garavaglia: 'Dimissioni su richiesta di #Putin? Si, su Marte. Qualcuno ha… -

...spiega Torlizzi - i mercati non intravedono un rischio Italia perch non sono bastate le... Nel momento in cui aumenta ladi gas non russo l'offerta sarà sempre più limitata e si ...... Giancarlo Giorgetti, Erika Stefani e Massimo Garavaglia, secondo i quali 'qualcuno ha preso un colpo di sole molto serio' ipotizzando lorosudi Putin. 'Sarebbe da ridere se non ...Il primo cittadino: "Se fossero confermate le accuse di incarico a un parente si torni a nuove elezioni". E chiama ad esprimersi Gianguido D'Alberto e Sandro Mariani CAMPLI - La richiesta di dimission ...Milano, 28 lug. (askanews) - 'Io ho lavorato e lavoro per la pace e per cercare di fermare questa maledetta guerra. Figurati se vado a parlare ...