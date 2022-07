Dietro a Sinner e Musetti cresce una giovane Italia | ecco 5 talenti da seguire

ValeValuz : E no a me queste inquadrature da dietro non piacciono! #Sinner #skysporttennis #atpumag #atpumago # - alevilla1978 : @game8set8match8 @anxstennisboy Tanto meglio no, il problema è che che Sinner sta 1000 punti dietro a Rublev e FAA,… - IlCavMilanista : @J__kcaj La classifica ATP dice che sono entrambi dietro il milanistone Sinner, spiace - DemaaH_01 : @Korrado77 @Matt_Orlandi @FiorinoLuca @MattBerrettini Sinner di testa è dietro solo a Nadal e djokovic. Paolo Bertolucci - olimpico74 : RT @OA_Sport: #TENNIS Il movimento maschile italiano in grande salute: tanti giovani e qualità. Scopriamo di chi si tratta -

Ubitennis

Lo slogan delle Next Gen ATP Finals la dice lunga: 'The Future Is Now', il futuro è adesso. Ma se il presente del tennis italiano risulta già scritto con i due più alti rappresentanti in Jannik(cinque titoli e già una partecipazione alle Finals) e Lorenzo Musetti (fresco campione ad Amburgo), alle loro spalle in rampa di lancio ci sono già altri giovani talenti pronti a subentrare. ......squadra" e del Rinascimento del tennis maschile del nuovo quartetto Berrettini - Sonego -- ...deve o non deve restare fuori dalle questioni politiche e sociali La partita che fu giocata... Race to Milano: dietro Alcaraz e Sinner spiccano Rune, Musetti e Draper Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Tennis, stilata la classifica NextGen: dietro lo spagnolo Alcaraz ci sono ben quattro italiani nei primi dieci.