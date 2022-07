Dieci racconti d’autore alla ricerca dell’anima (Di giovedì 28 luglio 2022) “L’uomo che realizzava i sogni” di Vincenzo Giarritiello, è una raccolta di Dieci racconti tenuti insieme da un comune filo conduttore, la ricerca dell’anima e dunque della Verità. “Il cammino di lettura ha inizio con ‘Il filo di Arianna’ dove il protagonista impugna un filo di luce per seguire un’affascinante donna nei meandri della conoscenza. Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di giovedì 28 luglio 2022) “L’uomo che realizzava i sogni” di Vincenzo Giarritiello, è una raccolta ditenuti insieme da un comune filo conduttore, lae dunque della Verità. “Il cammino di lettura ha inizio con ‘Il filo di Arianna’ dove il protagonista impugna un filo di luce per seguire un’affascinante donna nei meandri della conoscenza. Il Blog di Giò.

lbernoulli13 : RT @mercuriante1: @JohannesBuckler Mirabile la capacità di sintesi di una, tre, cinque, dieci vite che dimostri in questo come in altri twe… - mercuriante1 : @JohannesBuckler Mirabile la capacità di sintesi di una, tre, cinque, dieci vite che dimostri in questo come in alt… - DinoGiarrusso : @settecoppeotto -La chute (Camus) -Se hai bisogno chiama (Raymond Carver) -“Eclissi di luna” e altri racconti (Frie… - radiozena1 : Questo è il podcast dell'episodio n° 3 di DIECI RACCONTI PER LA LIGURIA , il programma condotto da CIVI ed editato… - HOGWORDS : Fantamisteri, tanti diversi modi per definire questa raccolta di racconti, scritti da dieci diversi autori, che han… -