Diana Pifferi, Nulla osta per i funerali della bimba. L'autopsia: si è spenta al quinto giorno (Di giovedì 28 luglio 2022) Seduta sul letto, vestita come una principessina, in mezzo a palloncini rosa. E rosa sono la gonna e il cerchietto sulla testa. Eccola la piccola Diana , in una foto che forse è anche l'unica a ... Leggi su leggo (Di giovedì 28 luglio 2022) Seduta sul letto, vestita come una principessina, in mezzo a palloncini rosa. E rosa sono la gonna e il cerchietto sulla testa. Eccola la piccola, in una foto che forse è anche l'unica a ...

