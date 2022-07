Di Maio: “La crisi fa perdere tempo all’Italia e terreno ai partiti” (Di giovedì 28 luglio 2022) ROMA – “Questa crisi farà perdere tempo all’Italia e terreno ai partiti che l’hanno causata”. Lo ha detto il ministro degli Affari Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo all’assemblea di Coldiretti. “Fare squadra e lavorare insieme sarà fondamentale – ha aggiunto parlando della fase finale del governo – In Cdm stanzieremo oltre 10 miliardi di euro per aiutare le aziende e le famiglie sui costi di bollette e benzina. Ma sono interventi emergenziali, dobbiamo investire in programmazione”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 28 luglio 2022) ROMA – “Questafaràaiche l’hanno causata”. Lo ha detto il ministro degli Affari Esteri, Luigi Di, intervenendo all’assemblea di Coldiretti. “Fare squadra e lavorare insieme sarà fondamentale – ha aggiunto parlando della fase finale del governo – In Cdm stanzieremo oltre 10 miliardi di euro per aiutare le aziende e le famiglie sui costi di bollette e benzina. Ma sono interventi emergenziali, dobbiamo investire in programmazione”. L'articolo L'Opinionista.

