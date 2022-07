Depuratore di Benevento | forse è la svolta Fissato l’inizio dei lavori

(Di giovedì 28 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– In questo 2022 si avrà unadecisiva per la annosa e quasi incredibile vicenda deldella città di. Entro la fine dell’anno si avrà la posa della prima pietra dell’impianto in contrada Ponte Valentino, mentre con la fine del prossimo anno, quindi a fine 2023, cominceranno iin contrada Scafa. L’intervento avrà un valore complessivo di circa 42 milioni di euro. E’ l’annuncio dato oggi dal Sindaco Clemente Mastrella che ha fatto il punto sulla più grave criticità ambientale di, cioé la mancanza delin una conferenza stampa. L’impianto, dopo una lunghissima serie di incertezze sulla sua ubicazione, avrà due sezioni principali alle parti opposte dell’area urbana del capoluogo ...

