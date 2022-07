Denis Dosio replica a Paola Di Benedetto | ' Sei povera umanamente' Ecco il

yktvwilhelm : @chr1sfake @itsmartafk Beccati questo denis dosio - sonpurestufo : Sono rimasto incantato nel profilo TikTok di Denis Dosio e niente, sono tra l’affascinato per la faccia tosta, il c… - karsmj : @Guess_we_should Nono proprio lui - FQMagazineit : Denis Dosio replica a Paola Di Benedetto: “Io sono da chiudere in manicomio? Sei davvero povera umanamente” - ivax65 : RT @nakeditalians: Denis e Manuel Dosio ci regalano sempre video stupendi ... bisogna proprio ammetterlo ???? -

Arriva la replica dialla critica di Paola Di Benedetto , tanto chicchierata nelle ultime ore. Con un video pubblicato su TikTok l'influencer, bannato da Instagram, si sfoga proprio contro la vincitrice del ...Dopo aver aperto il proprio canale Youtube,ha virato sull'attività da influencer diventando in poco tempo una vera star! Le "viziatine" " nome con cui il ragazzo definisce le sue follower - sono impazzite per, ...Arriva la replica di Denis Dosio alla critica di Paola Di Benedetto, tanto chicchierata nelle ultime ore. Con un video pubblicato su TikTok l'influencer, bannato da Instagram, si ...“Oddio ma parli proprio di me Paolina Quale onore mi porta a ricevere insulti diffamatori da parte tua" Il duto botta e risposta tra la conduttrice e l'influencer ...