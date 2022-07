Delitto Caccia | si riaprono indagini della Pg di Milano

(Di giovedì 28 luglio 2022) Nuovi accertamentiProcura Generale disul caso di Bruno, il magistrato ucciso a Torino (per mano'ndrangheta secondo gli inquirenti) il 26 giugno 1983. Il procuratore ...

BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Delitto Caccia, si riaprono le indagini sull'omicidio del procuratore #brunocaccia #torino #milano #roccoschirripa ht… - distefanovalori : RT @MediasetTgcom24: Delitto Caccia, si riaprono le indagini sull'omicidio del procuratore #brunocaccia #torino #milano #roccoschirripa ht… - MediasetTgcom24 : Delitto Caccia, si riaprono le indagini sull'omicidio del procuratore #brunocaccia #torino #milano #roccoschirripa - venti4ore : Omicidio a Firenze l’incontro poi le coltellate mortali. Nella notte caccia a una donna - rep_roma : Delitto di via Poma, morto lo storico avvocato della famiglia Cesaroni: 32 anni alla caccia del killer [aggiornamen… -

TGCOM

Nuovi accertamenti della Procura Generale di Milano sul caso di Bruno, il magistrato ucciso a Torino (per mano della 'ndrangheta secondo gli inquirenti) il 26 giugno 1983. Il procuratore generale Francesca Nanni, secondo quanto si è appreso, ha raccolto oggi le ......Bruno: ergastolo per il mandante Rocco Schirripa Leggi Anche Dopo 32 anni svolta nel: arrestato uno dei presunti assassini Delitto Caccia, si riaprono le indagini sull'omicidio del procuratore Nuovi accertamenti della Procura Generale di Milano sul caso di Bruno Caccia, il magistrato ucciso a Torino (per mano della 'ndrangheta secondo gli inquirenti) il 26 giugno 1983. (ANSA) ...Nuovi accertamenti della procura generale di Milano sul delitto di Bruno Caccia, il magistrato ucciso dalla 'ndrangheta a Torino il 26 giugno 1983. Il procuratore generale Francesca Nanni ha raccolto ...