Del Genio snobba il Napoli: "Ronaldo viene per la pizza e il mandolino?"

Cristiano Ronaldo è in rottura con il Manchester United: è un'idea di mercato del Napoli? Il portoghese è in cerca di nuovi stimoli e i suo desiderio sarebbe quello di giocare nuovamente in Champions League. Proprio per questo motivo, il suo nome è stato più volte accostato al Napoli nelle ultime settimane.

La notizia di un eventuale passaggio di Cristiano Ronaldo in maglia azzurra ha infiammato i tifosi napoletani. Paolo Del Genio, nel corso di Kiss Kiss Napoli, rispondendo ad alcuni di essi, ha espresso la sua opinione sull'operazione. "Per me parlarne è come fare cabaret, mi viene da dire: vuole Napoli per cosa, il mandolino e la pizza? Gli piace il suono"

