De Ligt: «Avevo scelto la Juventus perché c’era Sarri ma dopo un anno è andato via» (Di giovedì 28 luglio 2022) De Ligt, neoacquisto del Bayern, ha rilasciato un’intervista a Espn in cui ha parlato della Juventus sua ex squadra. “Scelsi di andare alla Juventus per giocare un calcio più offensivo. L’allenatore era Sarri: aveva una grande reputazione per quel che aveva mostrato con Napoli e Chelsea e pensavo di avere uno stile più simile all’Ajax. Purtroppo, però, è andato via dopo un anno. “Mi sento più a mio agio a giocare sul centro-destra. All’inizio alla Juve è stata dura, per me era complicato giocare a sinistra, poi a metà stagione con Bonucci ci siamo invertiti. Eravamo una buona coppia, abbiamo vinto lo scudetto. Nel 2° e 3° anno ho giocato più volte a sinistra. Non è che non ci volessi giocare, ma sapevo di essere più sicuro a destra. È stato comunque ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 28 luglio 2022) De, neoacquisto del Bayern, ha rilasciato un’intervista a Espn in cui ha parlato dellasua ex squadra. “Scelsi di andare allaper giocare un calcio più offensivo. L’allenatore era: aveva una grande reputazione per quel che aveva mostrato con Napoli e Chelsea e pensavo di avere uno stile più simile all’Ajax. Purtroppo, però, èviaun. “Mi sento più a mio agio a giocare sul centro-destra. All’inizio alla Juve è stata dura, per me era complicato giocare a sinistra, poi a metà stagione con Bonucci ci siamo invertiti. Eravamo una buona coppia, abbiamo vinto lo scudetto. Nel 2° e 3°ho giocato più volte a sinistra. Non è che non ci volessi giocare, ma sapevo di essere più sicuro a destra. È stato comunque ...

