De Ketelaere-Milan, Di Marzio: “Ancora qualche piccolo intoppo” (Di giovedì 28 luglio 2022) Gianluca Di Marzio ha parlato della trattativa tra Milan e Brugge per Charles De Ketelaere: Ancora qualche intoppo tra le parti Leggi su pianetamilan (Di giovedì 28 luglio 2022) Gianluca Diha parlato della trattativa trae Brugge per Charles Detra le parti

DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, #DeKetelaere rinuncia ad una parte di ingaggio per agevolare la chiusura della trattativa… - Gazzetta_it : Svolta Milan, De Ketelaere vicinissimo: si chiude a 31 milioni più 4 di bonus #calciomercato - MCriscitiello : Milan, ci siamo per De Ketelaere. 35 mln complessivi @tvdellosport @Glongari @AlfredoPedulla Alle 19 Milan live su Sportitalia - GIUSPEDU : RT @danielfacm: Secondo Di Marzio (storie IG) ci sono ancora dei piccoli intoppi tra Milan e Club Brugge per De Ketelaere. Potrebbero esser… - GIUSPEDU : RT @FraNasato: Secondo @DiMarzio il #Milan non ha chiesto a De Ketelaere di tagliarsi lo stipendio, ma è stata un’iniziativa del giocatore… -