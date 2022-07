De Ketelaere Milan, chiusura più vicina: non si allena col Brugge (Di giovedì 28 luglio 2022) Dal Belgio assicurano: De Ketelaere non è presente al centro di allenamento del Brugge: Milan ora più vicino Importante aggiornamento sulla trattativa tra Milan e Brugge per il trasferimento di Charles De Ketelaere. Il trequartista belga, secondo quanto riferisce Sacha Tavolieri, non è presente al centro di allenamento del club belga. La chiusura sembra essere ad un passo: Maldini e Massara aspettano solo l’ok definitivo prima di concretizzare il tutto. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 28 luglio 2022) Dal Belgio assicurano: Denon è presente al centro dimento delora più vicino Importante aggiornamento sulla trattativa traper il trasferimento di Charles De. Il trequartista belga, secondo quanto riferisce Sacha Tavolieri, non è presente al centro dimento del club belga. Lasembra essere ad un passo: Maldini e Massara aspettano solo l’ok definitivo prima di concretizzare il tutto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

