D' Antoni | ' Io ho perso un pezzo della famiglia | il basket un coach eccezionale'

Gazzetta_it : D'Antoni: 'Io perso un pezzo della famiglia, il basket un coach eccezionale' #Casalini -

Dagli Stati Uniti Mike D'fatica a mettere insieme le parole per l'ultimo saluto a Franco Casalini, l'assistente allenatore e poi il coach, l'amico, il coetaneo di quella indimenticabile Olimpia Anni 80 che tutto ha ...... era l'Olimpia di Dino Meneghin e Mike D', ma anche di Roberto Premier e della coppia di ...lo scudetto contro la Scavolini Pesaro di Valerio Bianchini, si rifece nella stagione 1988/89 ... Giovanni D'Antonio ai giffoner: "Abbiamo perso il piacere del confronto e della scoperta" Ci ha lasciati Franco Casalini. Aveva solo 70 anni, era nato l’1 gennaio del 1952 a Milano. Lascia il fratello Paolo. Non era sposato, non aveva figli, per Franco Casalini l’Olimpia era sinonimo di fa ...A lungo vice di Dan Peterson nei 18 anni milanesi, da primo allenatore ha vinto scudetto, Coppa Campioni e Intercontinentale, prima di dedicarsi alle telecronache ...