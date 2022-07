Dal Canada l’appello del Papa contro i conflitti: fermare «la corsa agli armamenti», evitare «la morsa di spaventose guerre fredde» (Di giovedì 28 luglio 2022) Francesco atterra a Québec e incontra Trudeau. «Non abbiamo bisogno di dividere il mondo in amici e nemici»; non occorre chiedersi come proseguire gli scontri, ma come fermarli. Trudeau: sugli indigeni le sue scuse hanno avuto un impatto enorme Leggi su lastampa (Di giovedì 28 luglio 2022) Francesco atterra a Québec e incontra Trudeau. «Non abbiamo bisogno di dividere il mondo in amici e nemici»; non occorre chiedersi come proseguire gli scontri, ma come fermarli. Trudeau: sugli indigeni le sue scuse hanno avuto un impatto enorme

