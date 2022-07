Da Terra dei fuochi a Giardino d’Europa: pronto il Contratto istituzionale di Sviluppo (Di giovedì 28 luglio 2022) Nuovo step di avanzamento per il Contratto istituzionale di Sviluppo “Da Terra dei fuochi a Giardino d’Europa” con l’incontro promosso dal Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno di nella Reggia di Carditello a San Tammaro (Caserta). Al centro dell’appuntamento l’aggiornamento del Masterplan dei Regi Lagni con l’intervento in teleconferenza dell’architetto Andreas Kipar, redattore del documento progettuale di pianificazione programmatica degli interventi.Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 maggio 2022 della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo Sviluppo sostenibile (CIPESS) del 15 febbraio 2022, il Cis “Da Terra dei fuochi a ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 28 luglio 2022) Nuovo step di avanzamento per ildi“Dadei” con l’incontro promosso dal Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno di nella Reggia di Carditello a San Tammaro (Caserta). Al centro dell’appuntamento l’aggiornamento del Masterplan dei Regi Lagni con l’intervento in teleconferenza dell’architetto Andreas Kipar, redattore del documento progettuale di pianificazione programmatica degli interventi.Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 maggio 2022 della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e losostenibile (CIPESS) del 15 febbraio 2022, il Cis “Dadeia ...

