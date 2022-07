Da Matrimonio a prima vista alla sala parto, Francesca Musci racconta: “Giorni non semplici” (Di giovedì 28 luglio 2022) Matrimonio a prima vista Italia è uno dei programmi più amati e seguiti in onda su Real Time e Discovery. E spesso, anche dopo la fine del reality, succede qualcosa di inaspettato. E’ capitato ad esempio che alcuni dei protagonisti diventassero amici, che si frequentassero anche fuori, che incontrassero ex protagonisti delle edizioni precedenti. Ad Andrea Ghiselli e a Francesca Musci è capitato persino di innamorarsi. I due, dopo un anno e mezzo di frequentazione e tanti alti e bassi, hanno annunciato qualche mese fa la bellissima notizia: una gravidanza. Francesca e Andrea hanno annunciato ai loro fan di essere in attesa del primo figlio. E due Giorni fa il piccolo è nato. Sono stati proprio gli ex protagonisti di Matrimonio a prima ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 28 luglio 2022)Italia è uno dei programmi più amati e seguiti in onda su Real Time e Discovery. E spesso, anche dopo la fine del reality, succede qualcosa di inaspettato. E’ capitato ad esempio che alcuni dei protagonisti diventassero amici, che si frequentassero anche fuori, che incontrassero ex protagonisti delle edizioni precedenti. Ad Andrea Ghiselli e aè capitato persino di innamorarsi. I due, dopo un anno e mezzo di frequentazione e tanti alti e bassi, hanno annunciato qualche mese fa la bellissima notizia: una gravidanza.e Andrea hanno annunciato ai loro fan di essere in attesa del primo figlio. E duefa il piccolo è nato. Sono stati proprio gli ex protagonisti di...

