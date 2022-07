Da che pulpito: per Il Giornale è “volgarità” la risposta a “Io sono Giorgia” di… Giorgia Todrani (Di giovedì 28 luglio 2022) È bastato un meme pubblicato su Instagram per aizzare le anime pure e sensibili di un quotidiano che non è mai stato delicato nei toni e nei modi dei propri articoli e dei propri titoli. E così anche un’immagine ironica pubblicata dalla cantante Giorgia Todrani “contro” Giorgia Meloni ha fatto sobbalzare dalla sedia la redazione de Il Giornale. La “battuta” utilizzata dalla cantautrice fa riferimento a un vecchio tormentone che ha visto come protagonista proprio la leader di Fratelli d’Italia. Poi l’omonimia ha fatto il resto. Giorgia contro Meloni e Il Giornale parla di volgarità “Anche io sono Giorgia, ma non rompo i cogli*ni a nessuno”. Questo il contenuto ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022) È bastato un meme pubblicato su Instagram per aizzare le anime pure e sensibili di un quotidiano che non è mai stato delicato nei toni e nei modi dei propri articoli e dei propri titoli. E così anche un’immagine ironica pubblicata dalla cantante“contro”Meloni ha fatto sobbalzare dalla sedia la redazione de Il. La “battuta” utilizzata dalla cantautrice fa riferimento a un vecchio tormentone che ha visto come protagonista proprio la leader di Fratelli d’Italia. Poi l’omonimia ha fatto il resto.contro Meloni e Ilparla di“Anche io, ma non rompo i cogli*ni a nessuno”. Questo il contenuto ...

