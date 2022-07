Cristiano Ronaldo al Napoli, annuncio dalla Spagna: tifosi increduli (Di giovedì 28 luglio 2022) . Le ultimissime sulla situazione del fuoriclasse portoghese. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM La situazione del Napoli continua ad essere ancora in stand-by dopo alcune cessioni pesanti che hanno rimaneggiato le ambizioni della squadra. Se da una parte ci si sta muovendo nel tentativo di Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di giovedì 28 luglio 2022) . Le ultimissime sulla situazione del fuoriclasse portoghese. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM La situazione delcontinua ad essere ancora in stand-by dopo alcune cessioni pesanti che hanno rimaneggiato le ambizioni della squadra. Se da una parte ci si sta muovendo nel tentativo di Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

mirkocalemme : #Cristiano ha ribadito al #ManUtd l'intenzione di andarsene. L'#Atleti è in cima alla sua lista, ma l'operazione (f… - Eurosport_IT : Cristiano Ronaldo arriverà al Napoli? ?????? #CalcioMercato | #Napoli | #Ronaldo - FrankKhalidUK : Jose Mourinho in the Lionel Messi v Cristiano Ronaldo debate. - Increase2050 : RT @MadeiraCakes: “Cristiano Ronaldo camps in the box”???? - shiganshina7 : RT @MadeiraCakes: “Cristiano Ronaldo camps in the box”???? -