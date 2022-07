Crisi Governo, mercati presentano il conto: schizzano spread e rendimenti (Di giovedì 28 luglio 2022) Lo spread sui rendimenti dei titoli di stato italiani rispetto al più sicuro Bund tedesco continua a risentire degli avvertimenti arrivati dalle agenzie di rating internazionali, di rimando alla Crisi di Governo ed alle dimissioni del Premier Mario Draghi. Ieri il differenziale tra BTP e Bund è schizzato oltre quota 250 mentre oggi alle 13 era a +242,8 punti base; sono tornati a correre anche i rendimenti di BOT collocati in asta dal Tesoro con il rendimento del titolo italiano in rialzo al 3,45%. Questo il conto che l’Italia deve pagare per la Crisi politica la conseguente caduta di Mario Draghi. Le incertezze palesate dai mercati S&P Global Ratings ha così deciso di tagliare a “stabile” da “positivo” l’outlook sul debito italiano. Moody’s ha, ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 28 luglio 2022) Losuidei titoli di stato italiani rispetto al più sicuro Bund tedesco continua a risentire degli avvertimenti arrivati dalle agenzie di rating internazionali, di rimando alladied alle dimissioni del Premier Mario Draghi. Ieri il differenziale tra BTP e Bund è schizzato oltre quota 250 mentre oggi alle 13 era a +242,8 punti base; sono tornati a correre anche idi BOT collocati in asta dal Tesoro con il rendimento del titolo italiano in rialzo al 3,45%. Questo ilche l’Italia deve pagare per lapolitica la conseguente caduta di Mario Draghi. Le incertezze palesate daiS&P Global Ratings ha così deciso di tagliare a “stabile” da “positivo” l’outlook sul debito italiano. Moody’s ha, ...

