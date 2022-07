Crescita manifattura lombarda prosegue nel 2° trimestre, ma sale preoccupazione per fine anno (Di giovedì 28 luglio 2022) Unioncamere Lombardia: la produzione industriale segna +1,6% sul trimestre scorso (+7,4% tendenziale) e +2,3% per l’artigianato (+8,7% tendenziale) La produzione industriale lombarda registra +1,6% rispetto al I° trimestre 2022, riducendo così l’intensità della Crescita congiunturale ma restando in territorio positivo. La variazione tendenziale sullo stesso trimestre dell’anno scorso è pari a un solido +7,4%. Questo risultato positivo è diffuso a quasi tutti i settori con l’eccezione dei soli Mezzi di trasporto che registrano invece un calo tendenziale (-5,8%). Gli ordinativi – sempre in positivo – mostrano un rallentamento più sensibile in particolare del mercato interno (+0,6%), ma l’estero (+1,3%) ha intensità della Crescita che si riduce di quasi due ... Leggi su lombardiaeconomy (Di giovedì 28 luglio 2022) Unioncamere Lombardia: la produzione industriale segna +1,6% sulscorso (+7,4% tendenziale) e +2,3% per l’artigianato (+8,7% tendenziale) La produzione industrialeregistra +1,6% rispetto al I°2022, riducendo così l’intensità dellacongiunturale ma restando in territorio positivo. La variazione tendenziale sullo stessodell’scorso è pari a un solido +7,4%. Questo risultato positivo è diffuso a quasi tutti i settori con l’eccezione dei soli Mezzi di trasporto che registrano invece un calo tendenziale (-5,8%). Gli ordinativi – sempre in positivo – mostrano un rallentamento più sensibile in particolare del mercato interno (+0,6%), ma l’estero (+1,3%) ha intensità dellache si riduce di quasi due ...

