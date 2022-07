Crema vegetale contaminata, scatta il ritiro: il celebre prodotto da evitare | Guarda (Di giovedì 28 luglio 2022) Ritirati alcuni marchi di Crema vegetale da montare. Il motivo? La presenza di "tracce di arachide non dichiarate negli ingredienti”. I marchi che finiscono nel mirino sono Hulalà, Holà, Biocrem e Magik. A segnalare il richiamo di alcuni lotti da parte del produttore è stato il ministero della Salute. I prodotti interessati sono i seguenti: -Hulalà Pristine Whipping Platinum, in confezioni da 1 litro, con il numero di lotto L22081B e il termine minimo di conservazione (Tmc) 22/03/2023; -Hulalà, in confezione da 10 litri, con il numero di lotto L22077G e il Tmc 18/03/2023 e con il numero di lotto L22073G e il Tmc 14/03/2023; -Hulalà Pristine Whipping Classic, in confezioni da 1 litro, con il numero di lotto L22074B e il Tmc 15/03/2023; -Hulalà Pristine Whipping Classic, in confezioni da 10 litri, con il numero di lotto L22073B e il Tmc ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022) Ritirati alcuni marchi dida montare. Il motivo? La presenza di "tracce di arachide non dichiarate negli ingredienti”. I marchi che finiscono nel mirino sono Hulalà, Holà, Biocrem e Magik. A segnalare il richiamo di alcuni lotti da parte del produttore è stato il ministero della Salute. I prodotti interessati sono i seguenti: -Hulalà Pristine Whipping Platinum, in confezioni da 1 litro, con il numero di lotto L22081B e il termine minimo di conservazione (Tmc) 22/03/2023; -Hulalà, in confezione da 10 litri, con il numero di lotto L22077G e il Tmc 18/03/2023 e con il numero di lotto L22073G e il Tmc 14/03/2023; -Hulalà Pristine Whipping Classic, in confezioni da 1 litro, con il numero di lotto L22074B e il Tmc 15/03/2023; -Hulalà Pristine Whipping Classic, in confezioni da 10 litri, con il numero di lotto L22073B e il Tmc ...

