Covid, “vaccino nasale efficace sui topi anche contro il contagio”. Lo studio preliminare degli scienziati Usa (Di giovedì 28 luglio 2022) “Questo vaccino somministrato per via intranasale genera nei topi un’immunità della mucosa superiore, oltre a indurre robuste risposte immunitarie umorali e cellulo-mediate e fornisce una protezione completa e un’immunità sterilizzante contro le varianti Sars-CoV-2. Il vaccino è stabile, privo di adiuvanti e prodotto e distribuito a costi contenuti, il che lo rende un vaccino anti-Covid di prossima generazione strategicamente importante per porre fine a questa pandemia”. È la sintesi dello studio che offrono gli scienziati Usa in uno studio pubblicato su mBio, rivista open access dell’American Society for Microbiology. Nel nuovo lavoro un team di ricercatori mostra le potenzialità di un vaccino ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022) “Questosomministrato per via intragenera neiun’immunità della mucosa superiore, oltre a indurre robuste risposte immunitarie umorali e cellulo-mediate e fornisce una protezione completa e un’immunità sterilizzantele varianti Sars-CoV-2. Ilè stabile, privo di adiuvanti e prodotto e distribuito a costi contenuti, il che lo rende unanti-di prossima generazione strategicamente importante per porre fine a questa pandemia”. È la sintesi delloche offrono gliUsa in unopubblicato su mBio, rivista open access dell’American Society for Microbiology. Nel nuovo lavoro un team di ricercatori mostra le potenzialità di un...

preglias : Oggi la mia quarta dose di vaccino Anti-COVID-19! - Agenzia_Ansa : Per la prima volta in Giappone il ministero della Salute ha approvato un risarcimento per la famiglia di una person… - repubblica : Covid, il vaccino in cerotto 11 volte più efficace della puntura [di Irma D’Aria] - dorin693 : RT @boni_castellane: Biden, dopo la quarta dose e doppia mascherina ffp2 sempre, ha dichiarato che è guarito dal secondo covid 'grazie al v… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Covid, “vaccino nasale efficace sui topi anche contro il contagio”. Lo studio preliminare degli scienziati Usa https:/… -