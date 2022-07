Covid, record di contagi in Russia con oltre 11.500 casi ma il Cremlino: “Cittadini possono prendere misure da soli” (Di giovedì 28 luglio 2022) Come accaduto in altri paesi nelle settimane precedenti anche la Russia registra un record di contagi legati al Covid. Ieri sono stati registrati 11.515 casi per un totale di 18.565.551, secondo quanto rende noto il centro anti-coronavirus del Paese e come riferisce l’agenzia Tass. In pratica, si tratta di un raddoppio dei contagi rispetto alla settimana scorsa e, in termini assoluti, il maggior incremento dallo scorso 13 aprile. Il bilancio dei morti è salito del 41 per cento (le vittime ieri sono state 19) per un totale di 382.313 morti. Le persone ricoverate sono state 1.491, l’8.4% in meno rispetto al giorno precedente. Il numero dei pazienti è sceso in 40 regioni mentre in altre 31 è aumentato. A Mosca, i contagi ieri sono stati pari a 4.477 contro i 3.673 del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022) Come accaduto in altri paesi nelle settimane precedenti anche laregistra undilegati al. Ieri sono stati registrati 11.515per un totale di 18.565.551, secondo quanto rende noto il centro anti-coronavirus del Paese e come riferisce l’agenzia Tass. In pratica, si tratta di un raddoppio deirispetto alla settimana scorsa e, in termini assoluti, il maggior incremento dallo scorso 13 aprile. Il bilancio dei morti è salito del 41 per cento (le vittime ieri sono state 19) per un totale di 382.313 morti. Le persone ricoverate sono state 1.491, l’8.4% in meno rispetto al giorno precedente. Il numero dei pazienti è sceso in 40 regioni mentre in altre 31 è aumentato. A Mosca, iieri sono stati pari a 4.477 contro i 3.673 del ...

