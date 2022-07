Covid | picco di contagi in Russia | 11mila in un solo giorno Il Cremlino ammette | «Situazione preoccupante»

(Di giovedì 28 luglio 2022) Era da più di tre mesi che non di registrava un incremento deisimile. Nella sola giornata di ieri, 28 luglio, insono stati 11.515 i casi di positività a-19 rilevati, per un totale di 18.295.143 dall’inizio dell’emergenza sanitaria. A renderlo noto è il Centro anti-Coronavirus del Paese, secondo quanto riferito dall’agenzia Tass. Si tratta, in poche parole, del doppio deidella settimana scorsa e, in termini assoluti, dal maggior incremento dallo scorso 13 aprile. Non è finita. Secondo il Centro, sarebbe salito del 41 per cento il bilancio dei morti (le vittime ieri sono state 19), per un totale di 382.313 persone decedute. Un trend che il portavoce del, Dmitry Peskov, ripreso dall’agenzia Interfax, ha definito «». Alla domanda se le ...

