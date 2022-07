Covid, oggi nel Lazio 4609 nuovi contagi e 16 decessi: il bollettino aggiornato (Di giovedì 28 luglio 2022) Covid, Lazio. Anche oggi arriva puntuale il bollettino aggiornato con i casi Covid del territorio. Il monitoraggio continua in vista dell’autunno difficile che ci attende. Ecco il bollettino per oggi, giovedì 28 luglio. Leggi anche: Quarta dose di vaccino in Italia? Ecco quando. Galli: ‘La somministrazione agli over 60 è logica’ I numeri dalla regione Lazio nuovi contagi: 4609 (ieri 4924, scorsa settimana 6833) Trend al 0,24% (ieri 0,25%) Ricoverati: -9 (settimanale +36, scorsa settimana +30) % occupazione posti disponibili: 17,55% (ieri 17,69%) Terapie intensive: -5 (settimanale +4, settimana scorsa -4) % occupazione terapie intensive: 7,95% (ieri 8,48%) Isolamento: -1766 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 28 luglio 2022). Anchearriva puntuale ilcon i casidel territorio. Il monitoraggio continua in vista dell’autunno difficile che ci attende. Ecco ilper, giovedì 28 luglio. Leggi anche: Quarta dose di vaccino in Italia? Ecco quando. Galli: ‘La somministrazione agli over 60 è logica’ I numeri dalla regione(ieri 4924, scorsa settimana 6833) Trend al 0,24% (ieri 0,25%) Ricoverati: -9 (settimanale +36, scorsa settimana +30) % occupazione posti disponibili: 17,55% (ieri 17,69%) Terapie intensive: -5 (settimanale +4, settimana scorsa -4) % occupazione terapie intensive: 7,95% (ieri 8,48%) Isolamento: -1766 ...

preglias : Oggi la mia quarta dose di vaccino Anti-COVID-19! - francescocosta : Oggi su Morning: sul linguaggio inclusivo il Senato è più conservatore dei vescovi?; la campagna sarà pure perenne… - Agenzia_Ansa : Da oggi è in onda sulle reti Rai lo spot che invita gli over 60 e la popolazione fragile a fare la vaccinazione ant… - sportli26181512 : Coronavirus in Italia: i dati dei casi e il bollettino di oggi: L'aggiornamento quotidiano sull'andamento dell'epid… - fabriziox23 : RT @imballoionico: Quindi oggi scopriamo la fantastica storia del calciatore 25enne che si frattura la gamba, va in PS e nel giro di poche… -