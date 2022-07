Covid oggi Lombardia, 7.669 contagi e 37 morti: bollettino 28 luglio (Di giovedì 28 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 7.669 i nuovi contagi da coronavirus oggi 28 luglio 2022 in Lombardia, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 37 decessi. I tamponi effettuati sono stati 42.006, per un indice di positività del 18,2%. In totale 41.463 decessi in Lombardia dall’inizio della pandemia. I ricoverati negli ospedali lombardi sono 1.529 (-21) e quelli in terapia intensiva 49 (-9). In provincia di Milano i nuovi positivi sono 2.149, di cui 756 a Milano città, a Bergamo 796, a Brescia 1.125, a Como 361, a Cremona 302, a Lecco 212, a Lodi 234, a Mantova 416, a Monza e Brianza 677, a Pavia 527, a Sondrio 89 e a Varese 553. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 28 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 7.669 i nuovida coronavirus282022 in, secondo dati e numeri dell’ultimo-19 della Regione. Si registrano altri 37 decessi. I tamponi effettuati sono stati 42.006, per un indice di positività del 18,2%. In totale 41.463 decessi indall’inizio della pandemia. I ricoverati negli ospedali lombardi sono 1.529 (-21) e quelli in terapia intensiva 49 (-9). In provincia di Milano i nuovi positivi sono 2.149, di cui 756 a Milano città, a Bergamo 796, a Brescia 1.125, a Como 361, a Cremona 302, a Lecco 212, a Lodi 234, a Mantova 416, a Monza e Brianza 677, a Pavia 527, a Sondrio 89 e a Varese 553. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

preglias : Oggi la mia quarta dose di vaccino Anti-COVID-19! - Agenzia_Ansa : Da oggi è in onda sulle reti Rai lo spot che invita gli over 60 e la popolazione fragile a fare la vaccinazione ant… - telodogratis : Covid oggi Lombardia, 7.669 contagi e 37 morti: bollettino 28 luglio - DanieleMazza9 : RT @chiaralucetw: #covid mentre il Giappone riconosce i primi risarcimenti per danni da vaccino, oggi la Rai promuoverà la #quartadose. All… - wimganz : RT @yarynagrusha: .@jacopo_iacoboni aveva ragione, quando aveva scritto sulla missione aiuti umanitari russi durante pandemia Covid ed è st… -